Zabaleta ganha e será o rival de Saretta O tenista argentino Mariano Zabaleta venceu com dificuldades o espanhol Rubén Ramírez por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 4-6 e 6-1, e garantiu nesta quinta-feira vaga nas quartas-de-final do Torneio de Viña del Mar. Na próxima fase, ele vai enfrentar o brasileiro Flávio Saretta. Em outro jogo, o chileno Fernando González bateu seu compatriota Adrián García por 7-5 e 6-1 e agora espera o vencedor da partida entre o também chileno Nicolás Massú e o israelense Harel Levy.