Zabaleta garante vaga nas quartas em Roma O tenista argentino Mariano Zabaleta derrotou de virada o inglês Tim Henman por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-2, e garantiu vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Roma. Ele espera o adversário do jogo entre Nicolás Massu e Marat Safin. Em outro jogo da rodada desta quinta-feira, o espanhol Alberto Costa ganhou do peruano Luis Horna por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, e o croata Ivo Karlovic superou o também espanhol Tommy Robredo por 7-6 (7/5) e 6-4.