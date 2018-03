Zabaleta vence e vai à 2ª rodada em Estoril O tenista argentino Mariano Zabaleta se classificou nesta terça-feira para a segunda rodada do Torneio de Estoril, em Portugal, ao derrotar o grego Vasilis Mazarakis por 2 sets a um. As parciais foram de 3-6, 6-1 e 6-2. O torneio - que conta pontos para o ranking da ATP - distribui US$ 630 mil em prêmios. Na chave feminina, válida pela segunda rodada, três jogos já foram realizados nesta terça. A cabeça-de-chave número 1, a russa Elena Bovina venceu a croata Iva Majoli por dois a zero (6-4 e 6-2). A espanhola Marta Marrero (ESP) derrotou a húngara Virag Nemeth num duplo 6/1 e a portuguesa Neuza Silva passou pela alemã Julia Schruff em três sets, de virada: 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 10/8.