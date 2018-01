Zabaleta vence Moyá na Suécia O tenista argentino Mariano Zabaleta se classificou para as quartas-de-final do Torneio de Bastad, na Suécia, ao derrotar o espanhol Carlos Moyá por 2 sets a 0, nesta quarta-feira. Atual campeão do torneio, Zabaleta venceu com parciais de 7-6 (7-3) e 6-2. Na próxima fase, o argentino vai enfrentar o checo Tomas Berdych, que eliminou o espanhol Nicolás Almagro por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4. O torneio, disputado no piso de saibro, divide U$ 323 mil em prêmios.