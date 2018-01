Zabaleta vence no Torneio de Adelaide O tenista argentino Mariano Zabaleta, cabeça-de-chave número 5, passou para a segunda rodada do Torneio de Adelaide, que distribuirá US$ 380.000 em prêmios, ao vencer hoje o alemão Alexander Waske por 2 sets a 0 (6-1 e 6-4). Eis os outros resultados da primeira rodada: Adrian Voinea (Romênia) venceu Oliver Rochus (Bélgica); Mariano Zabaleta (Argentina) ganhou de Alexander Waske (Alemanha); Alex Kim (Estados Unidos) superou Attila Savolt (Hungria); Brian Vahaly (Estados Unidos) derrotou Adam Kennedy (Austrália); Vincent Spadea (Estados Unidos) eliminou Todd Reid (Austrália); Nicolay Davydenko (Rússia) passou pelo Irakli Labadze (Geórgia). A partida entre Ivan Ljubicic (Croácia) e Jeff Morrison (Estados Unidos) foi suspensa por causa da chuva.