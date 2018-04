Zampieri perde de Massu e cai na semifinal em Salinas O brasileiro Caio Zampieri não resistiu à experiência do chileno Nicolas Massu e foi eliminado na semifinal do Challenger de Salinas, no Equador. O principal favorito ao título venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.