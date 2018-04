A zimbabuana Cara Black e o indiano Leander Paes ficaram com o título de duplas mistas do Aberto da Austrália ao vencer hoje por 2 sets a 0 (7-5 e 6-3) na final a russa Ekaterina Makarova e o tcheco Jaroslav Levinsky.Cara e Laender venceram a partida em 68 minutos, ganhando seu segundo Grand Slam juntos, após o US Open de 2008.O jogo foi disputado com o teto da Rod Laver Arena fechado, devido às chuvas que caíam à tarde em Melbourne.