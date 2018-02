Zurique: Myskina vence duelo de russas Anastasia Myskina, cabeça-de-chave número 7, venceu o duelo das russas contra Elena Dementieva (cabeça 4), nesta sexta-feira, pelo WTA de Zurique, na Suíça. Com 2 sets a 1 - parciais de 6/3, 6/7 (1/7) e 6/4, Myskina se classificou às semifinais do torneio. Em outro jogo das quartas-de-final, a sérvia Ana Ivanovic passou sem dificuldades pela eslovena Katerina Srebotnik por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.