Zverev bate Goffin, vai à semifinal e segue na briga pelo bi em Roma

Em busca do bicampeonato em Roma, o alemão Alexander Zverev venceu mais uma nesta sexta-feira e se garantiu na semifinal do Masters 1000 disputado na capital italiana. Para tanto, o atual campeão teve mais trabalho do que esperava diante do irregular David Goffin. Zverev precisou de três sets para superar o belga, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

+ Djokovic vira sobre Nishikori e reencontra Nadal na semifinal em Roma

+ Soares avança às semifinais em Roma, mas colombianos evitam duelo com Melo

Foi o segundo confronto entre os dois tenistas, que costumam ter bons resultados no saibro. No primeiro, na terra batida de Munique, Zverev também levou a melhor há dois anos. Desta vez, o alemão vive nova fase no circuito, vindo de dois títulos consecutivos - Munique e o Masters de Madri - e somando agora 12 vitórias consecutivas.

Para alcançar mais um triunfo, o atual campeão de Roma fez grande exibição no set inicial. Sem ter o saque ameaçado, abriu vantagem com uma quebra de serviço e fechou a parcial. No segundo set, porém, Goffin equilibrou o duelo e inverteu o roteiro ao levar a melhor no set com uma quebra e sem sofrer ameaças em seu serviço.

O terceiro set foi equilibrado até o sexto game, quando os dois empatavam por 3/3. Zverev fez a diferença nos pontos mais importantes e abriu vantagem ao registrar duas quebras contra uma no set. O atual número três do mundo, então, fechou o jogo contra o 10º do mundo após 1h47min.

Na semifinal, neste sábado, Zverev vai enfrentar o croata Marin Cilic, contra quem tem um retrospecto positivo. São quatro vitórias e apenas uma derrota. A outra semifinal vai reunir o espanhol Rafael Nadal, maior favorito ao título, e o sérvio Novak Djokovic. Os dois não se enfrentam há um ano.