Zverev não dá chances a Federer e conquista o título em Montreal

O tenista da nova geração bateu neste domingo a experiência. Sem dar qualquer chance de reação, o alemão Alexander Zverev, de apenas 20 anos, derrotou o suíço Roger Federer, com 36 recém-completados, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4, após 1 hora e 8 minutos de duração - e conquistou o título do Masters 1000 de Montreal, no Canadá.

A conquista em solo canadense é o segundo da carreira de Alexander Zverev em Masters 1000 - o outro foi em Roma, na Itália, também nesta temporada - e o quinto no total. Com os pontos conquistados, o alemão deverá assumir a sétima colocação - a melhor da carreira - na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP. Contando apenas 2017, só ficará atrás do espanhol Rafael Nadal e do próprio Roger Federer.

O suíço, responsável pela única derrota de Alexander Zverev em finais neste ano - no ATP 500 de Halle, na Alemanha -, faz campanha irretocável no ano após vencer dois Masters 1000, em Indian Wells e Miami, além de ter levantado o troféu do Aberto da Austrália, de Wimbledon e em Halle. Mesmo com a derrota, Roger Federer pode voltar a ser número 1 do mundo na próxima semana nos Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, em uma disputa contra Rafael Nadal.

A campanha de Alexander Zverev em Montreal começou de forma complicada, precisando salvar três match-points na estreia contra o francês Richard Gasquet. Mas depois venceu todos seus jogos em sets diretos, inclusive a semifinal contra a surpresa canadense Denis Shapovalov e a decisão deste domingo.

Em quadra, Roger Federer começou sendo dominado pelo rival alemão, que impôs ritmo de jogo e quebrou os serviços do suíço. Em 30 minutos, Alexander Zverev fechou o primeiro set em 6/3. A história se repetiu na segunda parcial, com o tenista da Alemanha mostrando muita maturidade e potência para quebrar o serviço do experiente rival e fechar o jogo em 6/4.