Zverev supera Carreño Busta e faz final com Isner em Miami

O alemão Alexander Zverev está classificado à final do Masters 1000 de Miami, disputado em quadras duras. Nesta sexta-feira, o número 5 do mundo se garantiu na decisão ao superar o espanhol Pablo Carreño Busta, o 19º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2, em 1 hora e 27 minutos.

+ Isner quebra invencibilidade de Del Potro e vai à final do Masters de Miami

Zverev e Carreño Busta fizeram um duelo equilibrado no primeiro set e de supremacia total dos envolvidos quando sacavam. Assim, a definição da parcial ficou para o tie-break, quando o alemão se deu melhor, por 7/4, abrindo vantagem na semifinal.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O segundo set não repetiu a igualdade e foi controlada por Zverev, que disparou cinco aces, terminando o jogo com dez. Sem ter o seu saque ameaçado, o alemão converteu dois break points, no terceiro e sétimo games, para fechá-lo em 6/2, vencendo o primeiro duelo da sua curta carreira com Carreño Busta. Agora, então, o alemão vai buscar o seu terceiro título de Masters 1000, pois no ano passado foi campeão no Canadá e em Roma.

Na decisão em Miami, marcada para domingo, Zverev terá pela frente o norte-americano John Isner, o número 17 do mundo e que passou nesta sexta pelo argentino Juan Martin del Potro. O alemão venceu as três partidas que fez contra o tenista dos Estados Unidos, o que inclui um triunfo no ano passado em Miami.