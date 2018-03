Zverev supera Kyrgios e encara croata nas quartas de final em Miami

O alemão Alexander Zverev está garantido nas quartas de final do Masters 1000 de Miami. Com uma atuação segura, o número 5 do mundo avançou no evento disputado em quadras duras ao superar o australiano Nick Kyrgios, o 20º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1 hora e 11 minutos, na noite desta terça-feira.

Para triunfar, Zverev se aproveitou da dificuldade de Kyrgios, com dores no quadril, em se movimentar. Assim, igualou o confronto direto com o australiano em 3 a 3. Além disso, já havia derrotado Kyrgios em outra oportunidade nesta temporada, em duelo válido pela Copa Davis.

O adversário de Zverev nas quartas de final do Masters 1000 de Miami já está definido e será o croata Borna Coric. Nesta terça, o número 36 do mundo derrotou o canadense Denis Shapovalov, o 46º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 6/4, em 2 horas e 19 minutos.

Número 8 do mundo, o sul-africano Kevin Anderson também passou às quartas de final em Miami após derrotar o local Frances Tiafoe, o 63º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. Seu rival vai ser Pablo Carreño Busta, o número 19 do mundo, que venceu fácil Fernando Verdasco (39º), em duelo entre tenistas espanhóis por 6/0 e 6/3.

Os outros dois duelos das quartas de final do Masters 1000 de Miami já estavam determinados e serão Juan Martin del Potro x Milos Raonic e Hyeong Chung x John Isner.