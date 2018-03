Zverev surpreende Gasquet e conquista título em Montpellier

O alemão Alexander Zverev, de 19 anos, derrotou mais um tenista da casa e conquistou neste domingo o Torneio de Montpellier, na França. Com um tênis bastante consistente, o atual número 21 do mundo e uma das principais revelações dos últimos anos bateu Richard Gasquet por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

Zverev já havia eliminado nas semifinais o também local Jo-Wilfried Tsonga em um duelo de 2h20min e, nas quartas, bateu Jeremy Chardy. Na decisão, o jovem tenista se impôs desde o início e impediu o tetracampeonato de Gasquet.

Ele venceu a final em 1h28min e faturou o segundo título da carreira. Em setembro do ano passado, ele faturou o Torneio de São Petersburgo ao derrotar na final o suíço Stan Wawrinka. Por conta da nova conquista, ele deverá subir três posições no ranking da ATP que será atualizado nesta segunda-feira.

Neste domingo, Zverev não se incomodou com a torcida contrária e conseguiu quebrar o saque do adversário logo no primeiro game da final. Gasquet se recuperou e conseguiu igualar a partida em 2/2 no único break point que teve no jogo. O set inicial seguiu equilibrado até quase o fim, mas no tie-break o jovem tenista foi bastante superior, abriu 6/2 de vantagem e fechou em 7/4.

No segundo, o alemão conseguiu outras duas quebras e finalizou a partida no quarto match point. Ainda neste domingo, Zverev tem a possibilidade de levantar outro troféu, pois disputará o torneio de duplas. Ao lado de seu irmão Mischa, eles enfrentarão o francês Fabrice Martin e o canadense Daniel Nestor.