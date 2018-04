Zvonareva sofre, mas avança; Ivanovic é eliminada na Tailândia

PATTAYA - Cabeça de chave número 1 do Torneio de Pattaya, a russa Vera Zvonareva sofreu para confirmar o seu favoritismo nesta sexta-feira, mas se garantiu na semifinal da competição disputada na Tailândia. Ele ficou a um passo da final ao vencer a chinesa Shuai Peng por 2 sets a 1, com apertadas parciais de 6/4, 4/6 e 6/4.

Com o resultado, Zvonareva jogará por um lugar na decisão contra a eslovaca Daniela Hantuchova, quarta cabeça de chave, que nesta sexta arrasou a usbeque Akgul Amanmuradova com parciais de 6/2 e 6/0.

Atual bicampeã do Torneio de Pattaya, a tenista da Rússia irá defender, neste sábado, uma invencibilidade de 12 partidas na Tailândia.

E, se Zvonareva segue embalada na busca pelo tricampeonato, a sérvia Ana Ivanovic, cabeça de chave número 2, não conseguiu comprovar o seu favoritismo nesta sexta-feira. A tenista número 19 do ranking mundial acabou surpreendida pela italiana Roberta Vinci, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Com o feito obtido diante da sérvia, Vinci travará na semifinal um duelo de compatriotas com Sara Errani, que se classificou nesta sexta ao bater a casaque Galina Voskoboeva por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2.