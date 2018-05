Rossi negocia com Marussia para correr na F-1

Alexander Rossi poderá ser um dos pilotos da Marussia na temporada 2016 da Fórmula 1. O norte-americano revelou que suas chances de voltar ao grid são boas e que espera ter uma definição nas próximas duas semanas, antes do início dos testes coletivos da pré-temporada.

Os únicos lugares vagos para 2016 na Fórmula 1 são na Marussia, que ainda não confirmou qualquer dos seus dois pilotos. Rossi possui ligações com a equipe, tanto que participou de cinco provas no ano passado por ela. "As conversas estão acontecendo todos os dias", disse Rossi, em entrevista à emissora de TV britânica Sky Sports.

"Eu acho que o prazo é quando os carros estiveram em Barcelona, em duas semanas. As coisas às vezes se alongam neste esporte e é algo que eu estou acostumado. Espero que isso não dure muito mais tempo, mas diria que as coisas parecem positivas", acrescentou.

Há a expectativa de que a Marussia se torne mais competitiva em 2016 após realizar várias contratações para a sua equipe técnica e, principalmente, acertar com a Mercedes para ser a sua nova fornecedora de motores.

Rossi não é o único nome especulado para correr pela Marussia em 2016. Recentemente, a equipe teve seu nome ligado ao indonésio Rio Haryanto, no último ano venceu três provas e foi o quarto colocado no campeonato da GP2.