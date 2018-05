Às vésperas de novos testes, Ferrari lançará carro 2016 na sexta

Às vésperas dos novos testes da pré-temporada da Fórmula 1, a Ferrari enfim encerrou o mistério e divulgou a data do lançamento do seu carro para a temporada 2016. A equipe italiana vai revelar as imagens do seu novo modelo, ainda sem nome, na sexta-feira, três dias antes da segunda rodada de testes da F1.

O novo carro será lançado pela internet, como vem acontecendo nos últimos anos. A Ferrari é a última equipe a anunciar a data do lançamento. A maior parte dos times divulgará seus modelos 2016 na segunda-feira, dia 22. A Sauber, do brasileiro Felipe Nasr, será a última da lista, com o anúncio somente no dia 1º de março.

Apesar do mistério, o carro da Ferrari terá poucos motivos para surpreender, afinal boa parte das novidades da equipe já circula como rumores nas últimas semanas. De acordo com o ilustrador oficial do site da F1, Giorgio Piola, o modelo terá inovações radicais no layout da unidade de potência (que inclui o motor e os sistemas de recuperação de energia), além de mudanças na suspensão dianteira e no nariz, que será mais curto.

Na semana passada, o jornal italiano La Reppublica divulgou supostas imagens do novo carro, com faixas brancas distribuídas do bico até o aerofólio traseiro, lembrando o modelo pilotado pelo austríaco Niki Lauda na década de 70.

A segunda bateria de testes da pré-temporada da F1 será realizada em Barcelona na próxima semana, entre segunda e quinta-feira. Os últimos testes terão novamente a cidade catalã como sede, nos dias 1, 2, 3 e 4 de março.