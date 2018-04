Castroneves conquista a pole da etapa de Long Beach da Fórmula Indy

Dono também do melhor tempo no classificatório do ano passado, Helinho é o único brasileiro que já levantou o troféu em Long Beach. Sua vitória aconteceu em 2001. Na última edição da etapa, ele ficou perto de subir no degrau mais alto do pódio, mas terminou em segundo lugar.

O australiano Will Power foi a grande decepção no classificatório. Depois de dominar os treinos livres com direito a roubar o recorde da pista do brasileiro (1min06s8892), o piloto da Penske errou e interrompeu o treino com uma bandeira vermelha. Largará em sexto lugar.

A segunda colocação ficou com Scott Dixon, da Ganassi, atual campeão da Indy e que venceu a etapa de Long Beach em 2015. O terceiro lugar ficou com o francês Simon Pagenaud, líder do campeonato até aqui. O brasileiro Tony Kanaan aparece em quarto.

O colombiano Juan Pablo Montoya sairá em quinto, seguido por will Power e James Hinchcliffe. Takuma Sato sairá em oitavo lugar e Josef Newgarden em nono. Carlos Muñoz completa a lista dos dez mais rápidos. A etapa de Long Beach acontece neste domingo, com largada programada para 17h35 (de Brasília).