Com poucas mudanças, Sauber é a última a apresentar novo carro

Última equipe a apresentar seu novo carro para a temporada 2016 da Fórmula 1, a Sauber lançou nesta segunda-feira o modelo C35-Ferrari, com o qual espera deixar os pilotos Felipe Nasr e Marcus Ericsson em melhores condições na briga do pelotão intermediário da categoria.

A estreia do carro será nesta terça-feira, no primeiro dia da segunda bateria dos testes coletivos da pré-temporada, em Barcelona. Na semana passada, Nasr e Ericsson pilotaram o modelo C34, do ano passado, no circuito catalão. Portanto, com o atraso no lançamento, a Sauber acumulará menor quilometragem que os rivais antes do início do campeonato.

Visualmente, o novo carro traz poucas mudanças em relação ao ano passado, principalmente porque o regulamento desta temporada também trouxe poucas alterações. A cor azul predomina, com o patrocínio do Banco do Brasil, em amarelo, nas laterais.

Já na parte aerodinâmica, a Sauber acredita que terá novidades para este ano. "Para a criação do modelo C35-Ferrari, nós mudamos ligeiramente nossa filosofia de desenvolvimento da parte aerodinâmica. Parece pouco, mas o impacto disso no carro é significativo", afirmou o diretor técnico da equipe, Mark Smith.

Para a chefe de equipe, Monisha Kaltenborn, o novo modelo está mais para "evolução" do que para "revolução", o que teria acontecido de 2014 para 2015, na sua avaliação. "Queremos evoluir consideravelmente. Obviamente, queremos atingir uma posição específica. Mas, para começar, queremos nos estabelecer no pelotão intermediário. Só depois vamos focar nas posições individuais", declarou a dirigente do time suíço.