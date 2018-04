Com recorde, Pagenaud supera Power e garante pole na etapa de Mid-Ohio da Indy

Pela sexta vez na temporada, o francês Simon Pagenaud garantiu a pole position na Fórmula Indy. Neste sábado, ele venceu o duelo acirrado com o companheiro de Penske Will Power e garantiu a volta mais rápida da etapa de Mid-Ohio com direito a recorde da pista de 1min03s870.

"Não sabia do recorde", comentou Pagenaud. "Isso é muito bom. O carro tem se comportado muito bem neste final de semana", emendou o líder da temporada, com 48 pontos de vantagem para o segundo colocado, Will Power.

O destaque do treino foi a estratégia que as equipes passaram a traçar por conta da chuva que ameaçou cair durante o classificatório. Durante a segunda parte da sessão, começou a garoar, mas, ao contrário da previsão, a chuva não se intensificou.

A ameaça de chuva atrapalhou especialmente o neozelandês Scott Dixon. Ele, que chegou a cravar a melhor volta logo no início, esperou demais nos boxes e ficou de fora da parte final do classificatório, terminando em 11º.

O norte-americano Josef Newgarden ficou logo atrás da dupla da Penske e sairá em terceiro no grid. Completam a lista dos seis primeiros Ryan Hunter-Reay, Charlie Kimball e Graham Rahal.

O brasileiro Helio Castroneves ficou com o sétimo lugar, seguido pelo colombiano Juan Pablo Montoya. James Hinchcliffe é o nono e Mikhail Aleshin completa o Top 10. Scott Dixon, que chegou a liderar parte do treino, sairá apenas em 11º. O outro brasileiro da Indy, Tony Kanaan largará em 14º lugar.