Companheiro de Nasr recebe alta após acidente em Silverstone

Após sofrer grave acidente durante o treino livre deste sábado em Silverstone, Marcus Ericsson não participou do treino de classificação para o GP da Inglaterra. O sueco precisou ser levado a um hospital da região e passou por uma bateria de exames, que apontaram que nada de mais grave aconteceu com o piloto da Sauber.

O companheiro do brasileiro Felipe Nasr inclusive já foi liberado. "De volta ao paddock depois de exames no hospital. Tudo parece estar OK, só um pouco de dor. Obrigado por todas as mensagens", escreveu Ericsson em sua conta no Twitter. Também pelo microblog, a Sauber comemorou: "Estamos felizes que Marcus está bem. Ele já está de volta ao circuito".

Ericssen bateu forte na curva Stowe faltando cerca de 20 minutos para o fim da sessão de treinos livres, inclusive obrigando a paralisação da atividade com bandeira vermelha. A participação dele no GP da Inglaterra, no domingo, ainda vai depender de uma avaliação médica antes da corrida.