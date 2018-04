Di Grassi vence e aumenta vantagem na liderança da Fórmula E

O brasileiro Lucas di Grassi ampliou a sua boa fase e venceu neste sábado a etapa de Paris da Fórmula E, categoria de automobilismo com carros de monopostos movidos exclusivamente a energia elétrica, ampliando a sua vantagem na liderança da temporada 2015/2016.

A vitória nas ruas de Paris foi a terceira de Di Grassi em sete provas realizadas, sendo a segunda consecutiva - seria a terceira seguida se o brasileiro não tivesse sido desclassificado na etapa da Cidade do México. Além disso, ele foi outras três vezes ao pódio, o que o deixa na liderança do campeonato, com 126 pontos.

Di Grassi agora tem 11 de vantagem para o suíço Sebastien Buemi, que neste sábado terminou a etapa de Paris na terceira posição, logo atrás do francês Jean-Éric Vergne. O terceiro colocado na classificação é o britânico Sam Bird, com 82 pontos, que encerrou a prova francesa em sexto lugar.

O brasileiro Bruno Senna terminou a prova na nona posição, o que o levou aos 24 pontos, apenas em 12º lugar na classificação geral. Já Nelsinho Piquet, que foi campeão da última temporada da Fórmula E abandonou a prova em Paris e faz um campeonato ruim, ocupando somente a 15ª colocação, com quatro pontos.

Segundo colocado do grid da etapa disputada pelas ruas de Paris, Di Grassi saltou para a liderança logo na largada, ultrapassando o pole Sam Bird, que também viu Jean-Éric Vergne ganhar sua posição. Depois disso, o brasileiro não teve a sua liderança ameaçada, enquanto os demais pilotos fizeram uma disputa intensa pelas posições no pódio.

Vergne teve disputa intensa com Bird pela segunda posição e conseguiu sustentá-la, enquanto o britânico cometeu um erro quando lutava para manter o terceiro lugar e acabou perdendo várias posições, caindo para a sexta, atrás também dos franceses Nicolas Prost e Stéphane Sarrazin e logo à frente do holandês Robin Frijns e do português Antonio Felix Costa. A lista dos dez primeiros foi completada pelo alemão Daniel Abt.

A próxima etapa da Fórmula E vai ser disputada em Berlim, no dia 21 de maio, num circuito de rua. No ano passado, a prova foi vencida pelo belga Jérôme d'Ambrosio.