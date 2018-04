Em dia atrapalhado pela chuva, Alonso lidera testes da F-1 em Silverstone

O espanhol Fernando Alonso foi o mais rápido no primeiro dos dois dias de testes coletivos da Fórmula 1 no circuito de Silverstone, que no último fim de semana recebeu o GP da Inglaterra. A atividade, porém, acabou sendo atrapalhada pela chuva que atingiu a pista britânica na sessão vespertina.

O piloto da McLaren foi o mais rápido na atividade inicial, no período da manhã, quando marcou o tempo de 1min31s290. Depois, no período da tarde, com a chuva em Silverstone, ninguém se aproximou das marca do bicampeão mundial. Assim, ele fechou a terça-feira como o mais rápido entre os 11 participantes.

O segundo colocado foi o francês Esteban Ocon, que fez a sua estreia no volante da Mercedes, com a marca de 1min32s833 na melhor das suas impressionantes 123 voltas - apenas ele e Alonso, com 105, superaram a marca de cem giros nesta terça em Silverstone.

O britânico Alex Lynn, da Williams, foi o terceiro colocado, à frente do monegasco Charles Leclerc, membro da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari. Logo atrás veio o russo Nikita Mazepin, que, pela Force India, participou de seu primeiro teste com um carro de Fórmula 1.

O espanhol Carlos Sainz Jr., da Toro Rosso, foi o sexto colocado, seguido do também debutante Santino Ferrucci, norte-americano que treinou pela Haas. Já o alemão Pascal Wehrlein, que treinou com um carro de 2014 da Mercedes para avaliar os pneus que a Pirelli vai utilizar na próxima temporada, ficou na oitava colocação.

O indiano Rio Haryanto, da Manor, terminou em nono lugar, seguido do russo Sergey Sirotkin, da Renault, e do francês Pierre Gasly, que ficou na última posição nesta terça-feira.

Os testes da Fórmula 1 prosseguem nesta quarta-feira em Silverstone. O brasileiro Sergio Sette Camâra foi escalado pela Toro Rosso. Ele faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull e compete na Fórmula 3 Europeia. Agora ele terá a sua primeira experiência em um teste oficial da Fórmula 1.