Raikkonen e Vettel são os mais rápidos no 2º treino em Xangai

A Ferrari surpreendeu nesta sexta-feira e mostrou que irá forte para o GP da China deste fim de semana, em Xangai. No segundo treino livre do dia, a escuderia italiana desbancou a favorita Mercedes e viu seus dois pilotos cravarem os melhores tempos da sessão. O finlandês Kimi Raikkonen foi o mais veloz.

Raikkonen foi o único a completar a volta abaixo de 1min37s. Seu melhor tempo na segunda sessão foi 1min36s896, seguido de perto por seu companheiro de equipe Sebastian Vettel. O tetracampeão mundial foi o segundo mais rápido do dia com a marca de 1min37s005.

Somente depois dos dois pilotos da Ferrari apareceram os carros da Mercedes. A terceira posição ficou com o líder do Mundial e vencedor das duas primeiras provas do calendário, Nico Rosberg, que marcou 1min37s133. Pouco atrás, apareceu seu companheiro, o inglês Lewis Hamilton, com 1min37s329.

Ferrari e Mercedes, aliás, deram mostras de que dominarão mais uma vez o fim de semana. Isso porque o quinto colocado, Daniel Ricciardo, da Red Bull, apareceu mais de oito décimos atrás de Hamilton, com o tempo de 1min38s143. Completando os seis primeiros, Max Verstappen, da Toro Rosso, fez 1min38s268.

A sexta-feira acabou sendo péssima para os brasileiros. Depois de sofrer com seus pneus na primeira sessão, Felipe Massa, da Williams, foi somente o 14.º na parte da tarde, ao cravar 1min39s214. Já Felipe Nasr, foi ainda pior e terminou apenas em 20.º, com 1min41s066.

Massa, aliás, foi um dos protagonistas da sessão da manhã ao sofrer dois estouros de pneus, que o impediram de marcar tempo no primeiro treino. Kevin Magnussen também sofreu com um estouro e a atividade chegou a ficar paralisada por mais de 20 minutos, antes que Nico Rosberg fosse o mais rápido, com o tempo de 1min38s037.