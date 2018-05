Filho de Schumacher dá novo passo e troca de equipe na Fórmula 4

Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, deu um novo passo em sua carreira no automobilismo ao fechar com a equipe italiana Prema Powerteam para a próxima temporada da Fórmula 4. O time tem credenciais para entrar nos campeonatos alemão e italiano da categoria neste ano, e disse nesta sexta-feira que ainda não decidiu em qual delas irá competir.

Com 17 anos de idade a serem completados no próximo mês, Mick defendeu a equipe Van Amersfoort Racing na temporada de 2015 da Fórmula 4 alemã. No ano passado, ele acumulou apenas uma vitória em 22 corridas e ficou em 10° lugar no campeonato.

Apesar de a equipe Prema ter laços estreitos com a Academia de Pilotos da Ferrari, não há planos atualmente para que o filho de Schumacher participe deste programa de formação de talentos da escuderia, embora seu pai tenha feito história com o tradicional time italiano.

Depois de ter sofrido sério acidente enquanto esquiava no final de dezembro de 2013, Michael Schumacher segue em recuperação de forma extremamente reservada pela sua família, depois de ter sérias lesões na cabeça no incidente ocorrido nos Alpes franceses.

As informações sobre o estado de saúde do heptacampeão mundial de F-1 seguem raras. No último dia 4, o italiano Luca di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, deixou alarmados os fãs do alemão ao admitir que não há informações positivas sobre a recuperação do ex-piloto. "Eu sempre tenho notícias dele, e elas não são tão boas como eu esperava", lamentou o agora mandatário da empresa área Alitalia.

Montezemolo, entretanto, não entrou em detalhes sobre a condição clínica de Schumacher, que é alvo de muitas especulações devido a falta de notícias divulgadas pela família. O ex-dirigente da Ferrari se limitou a falar sobre a ironia de uma tragédia ocorrida após o alemão encerrar a carreira em um esporte de alto risco.

"Foi um grandíssimo piloto. Com ele, dividi grandes momentos humanos e profissionais, mas a vida é estranha. Foi o piloto mais bem-sucedido da Fórmula 1, só teve um acidente, em 1999, que não foi culpa dele, mas nossa. Infelizmente, uma queda acidental com esquis o arruinou", disse Montezemolo.