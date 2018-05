Fórmula 1 aprova sistema de eliminação gradual nos treinos

O novo sistema será avaliado para a introdução já no primeiro GP da temporada 2016, na Austrália, em 20 de março. Antes disso, porém, a estrutura exata e a data de adoção do novo formato serão analisados e avaliados antes de uma votação pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA na próxima semana.

O treino seguirá dividido em três partes. A primeira, o Q1, terá 16 minutos de duração. Com sete, o piloto mais lento é eliminado. Depois disso, a cada 1 minuto e meio, um piloto mais lento deixa a disputa, totalizando sete fora. Assim, 15 progredirão para a segunda etapa.

No Q2, com 15 minutos de duração, o mais lento é eliminado aos seis minutos. Depois disso, novamente a cada um minuto e meio, um competidor deixa a disputa. Serão, então, sete eliminados, com oito avançando ao Q3.

A terceira e decisiva etapa terá 14 minutos, com o mais lento sendo eliminado com cinco minutos. A partir daí, um piloto deixa a disputa a cada 1 minuto e meio. Nos 90 segundos finais, então, a disputa se resumirá a dois competidores na luta pela pole position.

Além disso, em uma tentativa de aumentar a interação com o público, será criado o prêmio "Piloto do Dia". Os torcedores votarão pela internet considerado o destaque da prova, que receberá uma premiação ao fim do GP.

PARA 2017 - Sem grandes avanços nas negociações e aceitando a recomendação do Grupo de Estratégia, a Comissão da Fórmula 1 concordou em adiar o prazo para a finalização dos regulamentos esportivos e técnicos da temporada 2017 da Fórmula 1 para 30 de abril de 2016.

De qualquer forma, a Comissão de Fórmula 1 destacou que serão "novas medidas concebidas para proporcionar um mais rápido e mais espetacular" campeonato em 2017. As asas dianteiras, a largura do carro e os pneus deverão ser aumentados. Também há discussões sobre os motores, que envolvem a redução de custos, regras de fornecimento e também o aumento do barulho dos carros.

A FIA também afirmou que o novo regulamento técnico foi adotado "para criar carros mais emocionantes" para 2017. Além disso, a comissão confirmou a intenção de introduzir "alguma forma de proteção do cockpit" para o ano seguinte.