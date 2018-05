GP do Brasil de Fórmula 1 ainda tem ingressos disponíveis

O GP do Brasil de Fórmula 1 já está chegando, mas para quem deseja acompanhar em Interlagos a corrida que pode definir o novo campeão mundial, ainda dá tempo de garantir os seus ingressos para um dos maiores eventos esportivos do mundo. De acordo com a organização da prova, a procura é grande, mas ainda há entradas para todos os setores do autódromo.

Com preços dos ingressos variando de R$ 570,00 (entrada inteira para os três dias de disputa) no Setor G, para até R$ 14.400,00 na área VIP, com acesso ao paddock, a expectativa é de que Interlagos receba um bom público e supere o número de expectadores do ano passado.

Além de ser um grande atrativo por causa da tecnologia envolvida, a corrida de 2016 é importantíssima para a temporada e, se o alemão Nico Rosberg repetir a vitória do ano passado, vai se tornar o novo campeão mundial. Por outro lado, se o inglês Lewis Hamilton ficar com a vitória, deixa a disputa totalmente aberta para a corrida em Abu Dabi, no dia 20 de novembro, na última etapa do ano. Outra coisa que chama atenção do público é que será a última vez que o brasileiro Felipe Massa participará da prova, já que ele confirmou a sua aposentadoria da categoria para o final da atual temporada.

Os ingressos para o GP do Brasil de Fórmula 1 estão sendo vendidos através do site www.gpbrasil.com.br até a próxima quarta-feira e também nas bilheterias do autódromo de Interlagos até o próximo domingo, dia 13, dia que acontece a corrida.