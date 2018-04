Lewis Hamilton é punido e perde 5 posições no grid na China

Lewis Hamilton sofreu um duro baque na perseguição a seu companheiro de Mercedes e líder do Mundial de Fórmula 1, Nico Rosberg. O piloto inglês foi punido pela direção da categoria com a perda de cinco posições no grid do GP da China, que acontecerá neste fim de semana, por ter trocado sua caixa de câmbio.

Atual bicampeão da categoria, Hamilton não está tendo o início de temporada que esperava e ainda não venceu nenhuma prova em 2016. No fim de semana, ele terá que fazer uma prova de recuperação. O inglês foi punido por ter trocado a caixa de câmbio depois de ela ter sofrido danos por causa de uma batida há duas semanas, no GP do Bahrein.

Com a punição a Hamilton, quem pôde comemorar é Nico Rosberg, líder da temporada e vencedor das primeiras duas provas do calendário. O alemão terá uma boa vantagem diante de seu principal concorrente, mas preferiu ponderar ao comentar sobre o assunto. "Um Hamilton que larga em sexto, por exemplo, vai lutar pela vitória e sabemos disso. Não dou nada por decidido", declarou.

Hamilton parece fazer a mesma análise do companheiro e prefere se apegar à esperança para ir à pista em Xangai. "Quando você sabe na quarta pela manhã que vai chegar ao fim de semana com uma punição, claro que isso muda seu enfoque para o fim de semana e sua forma de pensar. Mas, para mim, um desafio é uma oportunidade de elevar meu nível", analisou.

O próprio inglês, no entanto, admitiu que o fim de semana na China será uma ótima oportunidade para Rosberg aumentar a diferença entre eles na tabela, que já chega a 17 pontos - 50 a 33. "Ele (Rosberg) terá um fim de semana mais fácil. Mas vou pressionar o máximo possível. Isto não significa que não possa ganhar a prova."