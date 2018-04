Josef Newgarden mostra amplo domínio e vence a etapa de Iowa da Fórmula Indy Na liderança em 288 das 300 voltas no circuito de Newton, nos Estados Unidos, o piloto norte-americano Josef Newgarden, da equipe Ed Carpenter Racing, conquistou neste domingo a vitória na etapa de Iowa, a 10.ª de um total de 16, da temporada de 2016 da Fórmula Indy. Ele provou que está totalmente recuperado do forte acidente sofrido no GP do Texas, no início do mês passado.