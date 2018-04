Massa exibe otimismo para o GP da Rússia e lembra bom retrospecto

O brasileiro Felipe Massa está otimista para o GP da Rússia, que será disputado no próximo fim de semana no circuito de Sochi. O piloto da Williams garantiu que gosta do estilo do circuito e avaliou que as características do traçado se adaptam ao carro da equipe, o que aumenta a expectativa para a obtenção de um bom resultado.

"Sochi é uma boa pista para pilotar. É uma mistura entre um circuito de rua com autódromo. É uma corrida que eu gosto e que nós tradicionalmente temos nos saído bem", afirmou o brasileiro, que está na sexta posição no Mundial de Pilotos, com 22 pontos somados nas três primeiras corridas do campeonato.

As duas provas da Fórmula 1 já realizadas em Sochi foram vencidas pelo inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, mas o desempenho de Massa e da Williams podem ser considerados bons. No ano passado, o brasileiro foi o quarto colocado, enquanto em 2014 o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe, foi o terceiro.

Assim, Massa espera ser mais uma vez competitivo no GP da Rússia, lutando para subir ao pódio pela primeira vez na temporada 2016 da Fórmula 1 e também ajudando a Williams a se recuperar na briga pela condição de terceiro melhor carro do grid.

"Eu gosto de correr lá e espero que o evento se torne maior a cada ano. Pelo que conheço da pista, estou esperando que ela irá se adaptar bem ao carro deste ano, mas é muito cedo para dizer com certeza", disse Massa.