Massa lamenta desempenho no treino livre; Nasr comemora

Felipe Massa reconheceu que não teve um bom início de trabalho para o GP da Inglaterra. Na primeira sessão de treinos livres nesta sexta-feira, terminou em 14º. Depois, ficou em décimo lugar. Seu companheiro de Williams, Valtteri Bottas foi um pouco melhor em ambos, com um 13º e um sétimo lugares, respectivamente.

"Não foi realmente uma sexta-feira fantástica. Estamos sofrendo um pouco em termos de ritmo do carro. Definitivamente, esperava um resultado um pouco melhor. Mas vamos trabalhar duro para aprimorar nosso desempenho", comentou.

O brasileiro precisa evoluir nesse restante de temporada, pois seu contrato com a Williams vence no final do ano. É o nono colocado no campeonato, com apenas 38 pontos conquistados. Bottas é o sétimo, com 54. "Vamos esperar para ver como nos comportaremos amanhã na comparação com outros carros", finalizou.

Apesar de estar atrás no grid, o brasileiro Felipe Nasr gostou de ter ficado com o 17º e o 14º tempo nos treinos livres desta sexta. O piloto da Sauber acredita que poderá ganhar algumas posições no treino classificatório deste sábado.

"Foi um bom dia. Conseguimos correr dentro do planejado. Foi positivo ver que as atualizações do motor funcionaram. Especialmente para essa pista, que conseguir uma boa velocidade nas retas ajuda a ganhar em tempo de volta", comentou.

O piloto ainda comentou que o trabalho desta sexta-feira também serviu para analisar o comportamento do carro com pneus macios e médios. "Foi um pouco complicado fazer os pneus macios funcionarem quando a temperatura estava mais fria nesta manhã. Mas à tarde melhorou bastante o desempenho do carro e dos pneus", analisou.