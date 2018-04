Massa reclama dos pneus e admite dia 'difícil' em Hockenheim

O brasileiro Felipe Massa admitiu nesta sexta-feira que teve um dia de pouco brilho no circuito de Hockenheim. O piloto da Williams foi apenas o 13º e o 15º colocado nos dois treinos livres que abriram o GP da Alemanha, que volta à Fórmula 1 neste ano após ter ficado de fora em 2015.

"Foi uma sexta-feira muito difícil, para ser bem honesto", reconheceu o piloto. "Eu tive dificuldade para encontrar o melhor balanço para o carro e para entender o comportamento dos pneus aqui", comentou o brasileiro.

As dificuldades se refletiram nos tempos. Na primeira sessão, Massa foi quase três segundos mais lento que o alemão Nico Rosberg, o mais veloz dos dois treinos do dia. Na segunda, ficou dois segundos atrás do rival da Mercedes. Também ficou atrás do companheiro de Williams, o finlandês Valtteri Bottas.

"Não foi um bom dia também nos tempos obtidos nas voltas que completei. Tivemos problemas com os pneus. Com certeza, teremos muito trabalho pela frente até o terceiro treino livre, antes da classificação amanhã [sábado]", comentou o brasileiro.