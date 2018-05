MotoGP oficializa calendário para 2016 com etapa na Áustria

Os organizadores da MotoGP divulgaram nesta quarta-feira o calendário oficial da temporada 2016, já com as alterações que haviam sido realizadas em novembro. A principal novidade em relação ao último campeonato é a entrada da Áustria no campeonato, substituindo a etapa de Indianápolis.

Assim como vem ocorrendo nos últimos anos, a temporada da MotoGP terá 18 provas e vai ser aberta com a etapa do Catar, no circuito de Losail, sendo realizada no período da noite do dia 20 de março, seguida pelas etapas da Argentina, em 3 de abril, e das Américas, na sequência, no dia 10. Antes, a prova em solo norte-americano era a segunda do campeonato, antecedendo a disputa da única prova sul-americana do calendário da MotoGP.

A etapa da Áustria está marcada para 14 de agosto, após um hiato de quase um mês sem provas, iniciado após a disputa da prova alemã em 17 de julho. E antes da disputa na Alemanha, vai ser realizada a etapa da Holanda, que tradicionalmente ocorre em um sábado, mas que em 2016 foi marcada para um domingo - 26 de junho -, como todas as outras provas do calendário.

O campeonato será fechado em 13 de novembro, com a disputa da etapa de Valência, que no ano passado consagrou o espanhol Jorge Lorenzo como campeão, superando o italiano Valentino Rossi na classificação final.

Confira o calendário oficial da temporada 2016 da MotoGP:

20/03 - Catar

03/04 - Argentina

10/04 - Américas

24/04 - Espanha

08/05 - França

22/05 - Itália

05/06 - Catalunha

26/06 - Holanda

17/07 - Alemanha

14/08 - Áustria

21/08 - República Checa

04/09 - Grã-Bretanha

11/09 - San Marino

25/09 - Aragão

16/10 - Japão

23/10 - Austrália

30/10 - Malásia

13/11 - Valência