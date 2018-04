Nasr comemora venda da Sauber para grupo suíço e mira 1º ponto da equipe no ano

O acordo que mudou o comando da Sauber trouxe alegria e sorrisos de volta à equipe da Fórmula 1, afirmou o piloto brasileiro Felipe Nasr, nesta quinta-feira. Sem esconder o alívio pelo acerto, que deve amenizar ou até mesmo acabar com a grave crise financeira que atinge a equipe suíça, Nasr até já projeta somar o primeiro ponto do time no ano no GP da Alemanha, em Hockenheim, no domingo.

"Foi uma ótima notícia. Fiquei feliz pela equipe por ter estes novos investidores assumindo tudo. Isso traz maior estabilidade ao time, principalmente aos seus funcionários. Deu para ver o sorriso voltando ao rosto das pessoas novamente, voltando ao trabalho. Agora só precisam se concentrar em fazer cada um o seu trabalho", afirmou.

Em grave crise desde o início do ano, a Sauber trocou de mãos na semana passada. Fundada pelo lendário Peter Sauber, a equipe foi vendida para o grupo suíço Longbow Finance. Presidente e CEO do grupo, Pascal Picci assumiu a função de Peter Sauber como presidente do Grupo Sauber.

O acordo veio em boa hora porque a equipe vinha mostrando limitações cada vez maiores dentro e fora das pistas, gerando preocupação entre seus funcionários. Os salários dos funcionários foi atrasado diversas vezes e a indisponibilidade de verba gerou péssimos resultados na pista, prejudicando inclusive o segundo ano de Felipe Nasr na Fórmula 1.

O piloto brasileiro e seu companheiro de equipe, Marcus Ericsson, têm sofrido com carros claramente mais lentos, estão entre os piores da temporada e sequer somaram pontos em 2016, após 10 provas disputadas. Ambos tem a 12ª colocação como melhores resultados no ano.

"Estávamos limitados no que podíamos fazer na pista, sobre o desenvolvimento e a performance do carro. Não conseguíamos destravar as coisas no carro porque não tínhamos recursos", disse Nasr, já vislumbrando um futuro viável para a equipe. "Agora podemos olhar para o curto e o longo prazos. Acredito que temos pessoas sérias por traz deste novo grupo. Acredito que poderemos ter boas atualizações depois do recesso de verão."

Mais animado, Nasr até projeta somar o primeiro ponto da equipe na temporada, no domingo. "Estou fazendo tudo o que posso. Em alguns momentos, nas últimas provas, ficamos bem perto disso. Precisamos só de um pouco mais do carro para sermos mais competitivos, principalmente no treino classificatório", comentou o piloto brasileiro.