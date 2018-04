Novo líder na F-1, Hamilton minimiza xingamento a Gutiérrez

A quinta vitória de Lewis Hamilton no GP da Hungria, neste domingo, aconteceu graças a uma grande largada. Logo na primeira curva, o inglês roubou a primeira colocação do alemão Nico Rosberg, seu companheiro na Mercedes, e não a perdeu mais. O resultado o levou para a liderança do Mundial de Pilotos.

"Temos sempre um grande momento aqui, a pista é excelente, a cidade é ótima, mas os torcedores realmente é quem fazem o evento, por isso em primeiro lugar preciso agradecê-los. Sobre a corrida, a largada foi tudo. E a equipe também fez um trabalho fantástico na preparação dos carros como sempre, acertou a estratégia. Foi um grande resultado para a equipe. Que dia!"

Hamilton também chamou a atenção na corrida no momento em que deixou para trás o retardatário Esteban Gutiérrez. O inglês se irritou com o mexicano, que não facilitou a ultrapassagem, permitindo que Rosberg se aproximasse. Então, quando emparelhou o carro na reta principal, Hamilton mostrou o dedo do meio para o adversário.

Na coletiva, ele evitou comentar o assunto. "O tráfego definitivamente hoje (domingo) estava complicado. Estava difícil conduzir o carro... Mas adoro vocês, rapazes", resumiu o piloto da Mercedes que alcançou o quinto triunfo em Hungaroring.

O feito faz com que Hamilton seja o piloto com mais vitórias no traçado, ultrapassando o alemão Michael Schumacher. "É incrível ouvir isso. Cresci assistindo as provas de Michael, então conquistar os números dele, e agora um a mais, é realmente sensacional", finalizou.

Rosberg não teve nada o que comemorar. Depois de ter feito a pole, se atrapalhou com o australiano Daniel Ricciardo, que o pressionou também na largada e deixou o companheiro de equipe ultrapassá-lo. "A partir de então, tentei colocar toda pressão em Lewis, mas não é possível ultrapassar nesta pista", comentou.

Com a vitória, Hamilton foi a 192 pontos e tem seis de vantagem sobre Rosberg, que perde a ponta pela primeira vez após 10 provas. A próxima etapa da Fórmula 1 acontecerá no próximo domingo, em Hockenheim, no GP da Alemanha. A expectativa do piloto alemão é que ele retome a ponta ao correr em casa. "Ter a próxima corrida tão perto parece bom, na minha corrida em casa. Será fantástico", concluiu.