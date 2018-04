Pagenaud mantém boa fase e garante a pole na etapa do Alabama na Indy O francês Simon Pagenaud continua em alta na Fórmula Indy. Líder do campeonato e com vitória na última etapa, realizada em Long Beach, o piloto da Penske cravou a melhor volta no treino classificatório deste sábado e largará na pole position na etapa do Alabama, neste domingo, na cidade norte-americana de Birmingham.