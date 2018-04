Red Bull e Haas fazem escolhas mais agressivas de pneus para o GP da Rússia

A terceira colocada no Mundial de Construtores e a equipe novata fizeram escolhas idênticas, com dez jogos de pneus supermacios para cada um dos seus pilotos. E a seleção de Red Bull e Haas foi completada por um composto macio e dois médios. Já Ferrari e Manor foram as equipes que escolheram menos os pneus mais moles - seis cada. A Manor, aliás, foi o único time do grid a selecionar mais de um jogo de pneus médios - dois.

Pela primeira vez até aqui na temporada 2016 da Fórmula 1, as seleções dos companheiros de equipe foram idênticas. Assim, na Mercedes, o alemão Nico Rosberg, líder folgado do campeonato, e o inglês Lewis Hamilton, atual bicampeão mundial, terão oito jogos de supermacios, quatro macios e um médio à disposição para cada na Mercedes.

Na Williams, de Felipe Massa, serão nove conjuntos de pneus supermacios, três macios e um do médio. Já a Sauber, do brasileiro Felipe Nasr, escolheu sete jogos de compostos supermacios, cinco dos macios e um do médio.

O GP da Rússia será a quarta das 21 etapas da temporada 2016 da Fórmula 1, sendo realizada no circuito de Sochi. A largada da prova está marcada para as 9 horas (de Brasília) em 1º de maio.