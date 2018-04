Renault contrata piloto de testes russo, que estreará em Sochi

A Renault anunciou nesta terça-feira a contratação do russo Sergey Sirotkin para ser seu piloto de testes. E ele vai fazer a sua estreia pela equipe "em casa", na próxima sexta-feira, no primeiro treino livre do GP da Rússia, no circuito de Sochi, que receberá a quarta etapa da temporada 2016 de Fórmula 1.

Sirotkin, de 20 anos, vai ocupar o R.S.16 do dinamarquês Kevin Magnussen na atividade inicial do fim de semana. "Estou determinado a aprender tudo o que eu puder, o mais rápido que eu puder", declarou o russo, que teve uma breve passagem como piloto de desenvolvimento da Sauber em 2014, também tendo participado de um treino livre na Rússia.

Além de trabalhar na Renault, Sirotkin também vai competir na GP2 nesta temporada. No ano passado, o russo terminou o campeonato na terceira posição, atrás apenas do belga Stoffel Vandoorne, reserva da McLaren, e do norte-americano Alexander Rossi, reserva da Manor, com uma vitória, cinco pódios e uma pole position.

A Renault, que o classificou como um dos mais promissores pilotos da sua geração, disse que ele foi contratado para participar de "um plano de desenvolvimento a longo prazo", mas sem entrar em detalhes. "Eu ainda não consigo acreditar. Este é, no entanto, o momento que todos os jovens pilotos estão trabalhando para alcançar", declarou.