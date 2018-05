Renault indica carro predominantemente preto em 2016 na F-1

De volta à Fórmula 1 como equipe de fábrica, a Renault apresentará o seu carro para a temporada 2016 nesta quarta-feira. Um dia antes, porém, a equipe deu um aperitivo do que será visto ao divulgar uma imagem de parte do carro nas redes sociais. E, de acordo com o que se viu, a cor predominante será a preta.

A pintura, portanto, vai ser diferente da adotada no último ano da Renault como equipe na Fórmula 1, em 2010, quando o seu carro era amarelo, com detalhes na cor preta. Mas os detalhes mesmo só serão revelados nesta quarta-feira em evento marcado para a fábrica da Renault na cidade francesa de Guyancourt, com transmissão pela internet.

Shhh don't tell anyone; it's true, we’re on our way! #HearUsComing on 3rd Feb Live stream @ https://t.co/WpxcpeLdpn pic.twitter.com/6jnugTaMeJ — Lotus F1 Team (@Lotus_F1Team) 1 fevereiro 2016

Para voltar a compor o grid da Fórmula 1, a Renault adquiriu a Lotus no último ano. E, além da exibição do carro, há a expectativa de que a equipe anuncie o dinamarquês Kevin Magnussen como companheiro de equipe do britânico Jolyon Palmer para a temporada 2016 da Fórmula 1, depois do venezuelano Pastor Maldonado, que inicialmente ocuparia a vaga, anunciar que não correrá mais pela equipe.

Se confirmado, Magnussen retornará à Fórmula 1 poucos meses após deixar a McLaren. Na equipe inglesa, ele foi titular em 2014, subindo ao pódio logo na sua estreia, mas depois no ano passado acabou sendo relegado ao posto de piloto reserva diante da contratação do espanhol Fernando Alonso.