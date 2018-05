Rosberg confia em retrospecto para buscar vitória e título em Interlagos

Precisando de uma vitória para selar o título da temporada, o alemão Nico Rosberg vai desembarcar em São Paulo motivado pelo forte retrospecto no Autódromo de Interlagos. O piloto da Mercedes venceu as duas últimas edições do GP do Brasil. E o único que pode impedir seu primeiro título da carreira na Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, nunca chegou em primeiro na capital paulistana.

"Eu costumo exibir uma boa forma em São Paulo. É um dos traçados mais clássicos da F1, que normalmente produz algumas das corridas mais empolgantes do campeonato", diz o piloto alemão. "Estou ansioso para chegar ao Brasil e ter boas disputas diante dos fãs incríveis do Brasil."

Rosberg chega ao Brasil com uma vantagem de 19 pontos na liderança do Mundial de Pilotos. Com esta diferença, depende apenas de si mesmo para se sagrar campeão de forma antecipada, antes da etapa final, em Abu Dabi. Uma vitória assegura a conquista inédita ao piloto da Alemanha.

Diante da proximidade do troféu, Rosberg prega concentração total em Interlagos. "Ainda temos duas corridas pela frente e tudo pode acontecer neste esporte. Então, preciso concentrar minha energia nos fatores que estão sob o meu controle", afirma o alemão.