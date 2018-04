Rosberg destaca carro equilibrado após vitória; Hamilton lamenta 7º lugar

O alemão Nico Rosberg venceu neste domingo, na China, pela terceira vez em três etapas em 2016 - a sexta consecutiva, se contar as últimas três corridas do ano passado - e sabe bem a razão de ter se dado tão bem no circuito de Xangai. "Foi o maior equilíbrio que eu já tive num carro. Estava incrível", disse logo após cruzar a bandeira quadriculada.

Com mais uma vitória, a 17.ª de sua carreira, o alemão abriu enorme diferença para o companheiro de Mercedes, o inglês Lewis Hamilton, que terminou a prova em sétimo lugar. São 75 pontos contra 39 do rival, uma boa distância antes do início da fase europeia da temporada - exceto o GP do Canadá, em junho. A próxima corrida é na Rússia, em 1.º de maio, nas ruas da cidade de Sochi.

O único fato a se lamentar para Nico Rosberg foi, novamente, a largada. Com menos aderência nos pneus, perdeu a primeira posição logo na primeira curva para o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, mas contou com uma confusão entre outros pilotos para reassumir logo a ponta e vencer com tranquilidade.

"A largada não foi boa o bastante. Daniel (Ricciardo) saiu muito bem, mas eu tinha um carro muito rápido hoje (domingo) e me sentia ótimo. Ataquei-o na reta assim que pude e consegui abrir muito depois disso. Não vi nada (o furo do pneu de Ricciardo). Só sei que abri. Tinha que tentar abrir o quanto dava e estou feliz que funcionou", afirmou.

Quem tem muito mesmo que lamentar é Lewis Hamilton. Com problemas em todo o final de semana, o inglês largou em último lugar e sonhava em fazer uma corrida de recuperação, com muitas ultrapassagens, para tentar chegar ao pódio. Mas um incidente com a Sauber do brasileiro Felipe Nasr logo na primeira volta desmoronou qualquer plano.

Asa dianteira avariada, parada não programada nos boxes - foram cinco em toda a corrida - e carro desequilibrado fizeram com que Lewis Hamilton se contentasse mesmo com o sétimo lugar. "Definitivamente, foi muito difícil. Tive uma boa largada, o que é sempre difícil partindo do fundão. Tentei evitar quem estava à minha frente, mas acabei me enroscando", disse.

"Depois que lutei no meio do pelotão, mas sentia que toda vez que eu parava tinha de voltar novamente, estava ganhando terreno e no fim das contas não tinha pneus suficientes. As corridas são assim, mas não foi um grande fim. Espero seguir em frente", afirmou Lewis Hamilton.