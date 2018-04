Rosberg diz que se sente bem para 'batalha com Hamilton'; inglês exibe confiança

"Liderei o campeonato até a metade da temporada e ainda temos um longo caminho pela frente. A batalha será contra o Lewis e estou me sentindo muito bem comigo e com o carro. Então vamos em frente. Mal posso esperar pela próxima batalha entre nós em Budapeste", comentou Rosberg.

O piloto alemão sabe que encontrará dificuldades para superar Hamilton na Hungria. Rosberg nunca venceu uma etapa no país, enquanto Hamilton já levantou o troféu por quatro vezes neste GP húngaro. "É um circuito duro, que realmente testa o piloto e o desafia. Eu gosto disso, então espero que seja uma grande corrida e que consiga me dar bem no final de semana", opinou.

Apesar de dominar o traçado, Hamilton não se deu bem na Hungria nas duas últimas temporadas. Em 2014, Daniel Ricciardo, com a Red Bull, faturou a prova e, no ano seguinte, a vitória ficou com Sebastian Vettel, da Ferrari. "É uma pista que por alguma razão sempre consigo adequar o meu estilo e eu tenho um apoio incrível lá", comentou o inglês.

Além de se sentir bem, Hamilton vem embalado na temporada. Venceu as duas últimas corridas na Áustria e na Inglaterra e espera manter o bom momento. "Me sinto fresco, me sinto forte e me sinto confiante para vencer na Hungria", comentou.

Rosberg lidera o Mundial de F1 com 168 pontos, contra 167 de Hamilton. Os treinos para o GP da Hungria começam na sexta-feira. No sábado, às 9h (horário de Brasília), acontece o sessão classificatória para o grid, mesmo horário da corrida de domingo.