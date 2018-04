Rosberg fatura pole na Rússia e Hamilton sai em 10º após problemas

Nico Rosberg faturou mais uma pole position na temporada 2016 da Fórmula 1. E, novamente, obteve o primeiro posto no grid, para o GP da Rússia, sem a concorrência do companheiro de Mercedes. O inglês Lewis Hamilton voltou a ter problemas no carro e só largará em 10º. Felipe Massa vai sair do quarto posto (fez o quinto tempo, mas foi beneficiado com a punição para Vettel, o segundo, que perdeu cinco posições por mexer na caixa de câmbio), enquanto Felipe Nasr será o 19º no grid do Circuito de Sochi.

Hamilton, o mais rápido do Q1 e o segundo no Q2, teve problemas no carro antes do início do Q3, a última sessão do treino classificatório. Uma falha no MGU-H, um dos componentes do sistema de recuperação da sua unidade de potência, impediu seu retorno à pista. Assim, herdou o último lugar do Q3, que é o 10º posto.

Com mais este problema, o inglês segue sem ter um fim de semana sem obstáculos neste ano. Na China, etapa anterior do campeonato, ele precisou largar da última colocação. Rosberg, como aconteceu agora, soube tirar vantagem da falta de concorrência e obteve a pole com facilidade. Na Rússia, o alemão conquistou a segunda pole da temporada e a 24ª da carreira.

Ele cravou o melhor tempo do Q3 com 1min35s417, praticamente sem sofrer ameaças do compatriota Sebastian Vettel. O piloto da Ferrari anotou 1min36s123. Porém, terá que trocar o segundo posto no grid pelo sétimo lugar. Trata-se de punição sofrida ainda na sexta-feira por ter trocado a caixa de câmbio após o segundo treino livre.

Assim, o finlandês Valtteri Bottas foi beneficiado pela sanção a Vettel e herdou o segundo lugar do grid. O piloto da Williams será seguido pelo compatriota Kimi Raikkonen, da Ferrari, e do brasileiro Felipe Massa, seu parceiro de equipe. Massa obteve o quinto tempo no treino, mas sairá em quarto por causa da punição de Vettel.

Massa não passou do quinto tempo ao longo de todo o treino deste sábado. Oscilou entre o quinto e o sexto desde o Q1, sempre atrás de Bottas, exibindo melhor ritmo. O Top 10 tem ainda o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), o mexicano Sergio Pérez (Force India), o local Daniil Kvyat (Red Bull), o holandês Max Verstappen (Toro Rosso) e Lewis Hamilton.

O brasileiro Felipe Nasr, da Sauber, não conseguiu passar do Q1, assim como seu companheiro de equipe, o sueco Marcus Ericsson. Nasr, que estreou novo chassi na Rússia, vai largar da 19ª posição, três à frente de Ericsson, que será o último piloto do grid.

A corrida deste domingo em Sochi tem largada marcada para as 9 horas da manhã (horário de Brasília).

Confira o resultado final do treino classificatório do GP da Rússia:

1º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min35s417

2º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min36s123*

3º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min36s536

4º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min36s663

5º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min37s016

6º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min37s125

7º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min37s212

8º - Daniil Kvyat (RUS/Red Bull), 1min37s459

9º - Max Verstappen (HOL/Toro Rosso), 1min37s583

10º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), sem tempo

---------------------------------------------------

11º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min37s652

12º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min37s701

13º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1min37s771

14º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min37s807

15º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min38s055

16º - Esteban Gutierrez (MEX/Haas), 1min38s115

---------------------------------------------------

17º - Kevin Magnussen (DIN/Renault), 1min38s914

18º - Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min39s009

19º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), 1min39s018

20º - Pascal Wehrlein (ALE/Manor), 1min39s399

21º - Rio Haryanto (IND/Manor), 1min39s463

22º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min39s519.

* Vettel foi punido em cinco posições no grid e vai largar em 7º.