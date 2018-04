Rosberg minimiza vantagem antes do GP da Rússia e pensa em uma prova por vez

Às vésperas do GP da Rússia, a quarta etapa da temporada 2016 da Fórmula 1, Nico Rosberg reconhece que não poderia ter um início melhor de campeonato do que o atual, com três vitórias e uma vantagem de 36 pontos para o seu principal concorrente, Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe na Mercedes. Por isso, o próprio alemão reconhece que o desempenho é melhor do que imaginava, mas descarta qualquer traço de euforia, lembrando que ainda serão disputadas mais 18 provas e há fortes concorrentes a serem superados.

"É muito bom ver que ainda temos o carro mais rápido e, é claro, é sempre o plano ganhar todas as corridas. Mas eu nunca teria esperado que os três primeiros fins de semana seriam da maneira que foram. Eu aproveitei a maioria das minhas oportunidades e tenho um pouco de vantagem nos pontos agora, mas nós temos apenas três corridas e bastaria um fim de semana ruim para essa lacuna desaparecer. Lewis ainda é o ponto de referência para mim, pois ele é o atual campeão, a Ferrari não mostrou ainda o que pode fazer ainda e a Red Bull também parecem estar ficando mais forte, por isso vai ser uma boa batalha e estou ansioso para isso", disse.

Assim, Rosberg garante que o foco está numa prova de cada vez, sem pensar na possibilidade de conquistar o seu primeiro título mundial. "Por agora, eu só estou pensando corrida a corrida, com foco em fazer minha própria prova e trabalhar para tirar o melhor da minha capacidade. Essa abordagem tem funcionado bem para mim até agora", afirmou.

A próxima dessas provas será o GP da Rússia, no circuito de Sochi, neste domingo. Rosberg lembrou que teve bom desempenho no fim de semana do ano passado, quando faturou a pole position, até ter problemas no carro, e em 2014, quando ficou na segunda posição.

"Eu estava bem em todo fim de semana no ano passado, até que um problema técnico me colocou fora da corrida, e me diverti muito no ano antes lutando atrás, então eu sei que serei competitivo nesta pista. Ela também tem grandes memórias por comemorar as conquistas de campeonato pela equipe", comentou.