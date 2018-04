Sette Camâra será único brasileiro a participar dos testes da F1 em Silverstone

A definição de que Sette Câmara será o único brasileiro a participar dos testes - ele foi escalado pela Toro Rosso - veio com o anúncio da Williams de que o finlandês Valtteri Bottas e o britânico Alex Lynn, um dos seus pilotos de desenvolvimento, foram escalados, com Felipe Massa recebendo um descanso depois do fim de semana do GP da Inglaterra, em que foi apenas o 11º colocado.

As regras da Federação Internacional de Automobilismo exigem que as equipes utilizem jovens pilotos em dois dos quatro dias de testes durante a temporada. E em Silverstone, dez serão escalados pelas equipes, sendo um deles Sette Câmara.

O brasileiro faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull e compete na Fórmula 3 Europeia. Agora ele terá a sua primeira experiência em um teste oficial da Fórmula 1. O espanhol Carlos Sainz Jr. vai ser o outro piloto a treinar pela Toro Rosso.

A Ferrari foi uma das equipes a escalar dois pilotos, com o finlandês Kimi Raikkonen dividindo o carro com o monegasco Charles Leclerc, membro da sua Academia de Jovens Pilotos e que na última sexta-feira participou pela Haas de um dos treinos livres do GP da Inglaterra. A McLaren optou pelo belga Stoffel Vandoorne, seu piloto reserva, e pelo espanhol Fernando Alonso.

A Mercedes definiu que o francês Esteban Ocon vai participar dos dois dias de testes. A equipe ainda terá um outro carro na pista, o seu bólido de 2014 com algumas modificações, que será conduzido pelo alemão Pascal Wehrlein com a intenção exclusiva de trabalhar no desenvolvimento dos pneus da Pirelli para a temporada 2017 da Fórmula 1.

Os outros escalados foram Pierre Gasly (Red Bull), Nikita Mazepin (Force India), Santino Ferrucci (Haas), Sergey Sirotkin e Jolyon Palmer (ambos pela Renault), Rio Haryanto e Jordan King (ambos pela Manor). A Sauber voltará a ficar fora dos testes coletivos da Fórmula 1.