Toro Rosso anuncia contratação de ex-chefe da Marussia na F-1

Durou pouco tempo o período de afastamento de John Booth dos paddocks da Fórmula 1. Nesta terça-feira a Toro Rosso anunciou a contratação do ex-chefe da equipe Marussia, que a partir deste ano adotou o nome de Manor, para ser o seu diretor de corridas.

Booth, que junto com o diretor esportivo Graeme Lowdon deixou a então Marussia ao fim da temporada 2015 da Fórmula 1, vai assumir a sua função imediatamente, atuando no próximo fim de semana, quando será realizado o GP da Rússia.

"Conheço John há muitos anos e tenho o prazer de recebê-lo na equipe. A Fórmula 1 está se tornando cada vez mais complexa, com as recentes mudanças na parte dianteira do pneu, ajustes do carro, comunicações de rádio e assim por diante. Por isso, ter um carro competitivo e pilotos talentosos, sendo que temos ambos, por si só não é suficiente", disse Franz Tost, chefe da Toro Rosso.

Após deixar a Fórmula 1, Booth vinha trabalhando na equipe da Manor no Mundial de Endurance. "É uma grande honra participar de uma equipe tão bem estabelecida e competitiva como a Toro Rosso. É uma equipe que tem conseguido muito em um espaço relativamente curto de tempo. Estou ansioso para começar a trabalhar com Franz e a equipe neste fim de semana em Sochi", afirmou.

Após a disputa de três provas, a Toro Rosso ocupa a sexta posição no Mundial de Construtores com 17 pontos. Agora a equipe quer aproveitar a experiência de Booth para melhorar o seu desempenho.