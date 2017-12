Vettel é o mais rápido no 2.º dia de treinos com novos pneus de chuva

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, liderou o segundo dia de treinos da Pirelli com os pneus de chuva para a temporada 2016 da Fórmula 1, no circuito de Paul Ricard, na França, com a melhor volta de 1min06s750. Apenas outros dois pilotos foram à pista nesta terça-feira: o russo Daniil Kvyat (Red Bull) e o belga Stoffel Vandoorne (McLaren).

Vettel foi o piloto com o melhor tempo nos dois dias de treino e também o que mais voltas completou, com 134. Na segunda-feira, a Ferrari utilizou o finlandês Kimi Raikkonen, que finalizou a sessão dando a sua melhor volta em 1min09s637.

Após o australiano Daniel Ricciardo correr no primeiro dia de testes e cravar 1min08s713 na melhor de 99 voltas, a Red Bull decidiu mandar para a pista Kvyat, que finalizou o treino na garagem após 113 voltas - com um problema não diagnosticado pela equipe - e fez o seu tempo mais rápido em 1min06s833.

Já Vandoorne foi o único piloto a correr nos dois dias de testes da Pirelli na pré-temporada. Se na segunda-feira ele cravou 1min09s131, nesta terça ele percorreu 127 voltas e fechou a melhor delas em 1min07s758.

Nos dois dias de testes no circuito francês, as três equipes não puderam promover mudanças nos carros utilizados em 2015 para serem avaliadas, pois o foco das atividades é o desenvolvimento apenas dos pneus. Ao final dos treinos, os cinco pilotos somaram 659 voltas e mais de 2.300 km rodados. Agora a expectativa fica por conta da primeira bateria de testes de coletivos da pré-temporada, que se iniciam no dia 22 de fevereiro, em Barcelona, na Espanha.