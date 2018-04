Vettel é punido e perderá cinco posições no grid do GP da Rússia

O alemão Sebastian Vettel foi punido com a perda de cinco posições no grid do GP da Rússia, que acontecerá neste domingo em Sochi. O piloto da Ferrari foi obrigado a trocar a caixa de câmbio após o segundo treino livre desta sexta-feira e, por isso, largará cinco colocações atrás daquela que alcançar no treino classificatório de sábado.

Vettel até conseguiu bons resultados nesta sexta. Foi o terceiro colocado na sessão da manhã, com a marca de 1min39s175, e o segundo à tarde, com 1min38s235, mas logo após cravar sua melhor volta na segunda sessão, seu carro parou. Inicialmente, a Ferrari achou que tratava-se de um problema elétrico, mas após breve investigação, diagnosticou que seria necessária a troca na caixa de câmbio.

"É uma pena, perdemos algumas voltas, especialmente nas retas longas e na pior parte da pista. Mais voltas teriam nos dado muito mais informações sobre o quão competitivo estaremos no domingo", comentou Vettel, lamentando o número de voltas reduzido por conta do problema no carro.

O alemão ainda não venceu em 2016 e sequer conquistou uma pole, apesar de ser o quarto colocado do Mundial. Nem mesmo os bons tempos obtidos nas duas sessões desta sexta-feira empolgaram o tetracampeão da categoria, que admitiu que a Ferrari ainda está muito distante do desempenho das Mercedes.

"Nós já vimos que eles estão muito fortes aqui, especialmente o Lewis (Hamilton), que conseguiu entrar bem no ritmo. A boa notícia é que o balanço do nosso carro parece bom e está encaixando mais e mais na pista. Mas ainda tenho que dizer que não somos os favoritos aqui", analisou.