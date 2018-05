Williams exibe carro semelhante ao de 2015 para se manter no Top 3

A Williams apresentou de forma oficial, na manhã desta sexta-feira, o seu novo carro para a temporada 2016 da Fórmula 1. Exibido por meio da internet, o modelo FW38 é visualmente muito semelhante ao utilizado pela escuderia baseada em Grove em 2015, quando a equipe inglesa terminou o Mundial de Construtores da categoria pelo segundo ano consecutivo na terceira colocação.

Predominantemente branco e com pequenos detalhes visuais oriundos das marcas que patrocinam a escuderia, o carro será visto pela primeira vez na pista na próxima segunda-feira, quando começa a primeira bateria de testes coletivos da pré-temporada da F1, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Pela terceira temporada seguida movido por motores fornecidos pela Mercedes, a equipe espera mostrar já a partir da próxima semana que está pronta para se manter no Top 3 da categoria.

A Williams, entretanto, não está conformada com o seu atual posto e está confiante de que o novo modelo, guiado por mais um ano pela dupla formada pelo brasileiro Felipe Massa e pelo finlandês Valtteri Bottas, poderá significar um passo à frente para a equipe que sonha em ameaçar o domínio atual da Mercedes na Fórmula 1.

"A Williams começou a cimentar nossa posição de volta entra as equipes de ponta depois terminar o campeonato (de construtores) em terceiro lugar nas duas últimas temporadas. Esta tem sido uma grande conquista, tendo em vista os recurso que nos rodeiam. Ficar onde estamos será um desafio por si só, mas nós estamos determinados a continuar melhorando porque apenas vencer nunca será bom o suficiente", ressaltou Frank Williams, fundador e chefe da equipe que leva o seu sobrenome.

Bottas terminou o Mundial de 2015 na quinta posição do Mundial de Pilotos, com 136 pontos, enquanto Massa veio logo atrás, em sexto, com 121, e o lendário chefe da equipe inglesa aposta que a experiência acumulada pela dupla dentro do time poderá fazer a diferença em busca de uma vitoriosa temporada, que começa no próximo dia 20 de março com a disputa do GP da Austrália, em Melbourne.

"Temos uma equipe muito estável para entrar em 2016, com Felipe e Valtteri se unindo para uma terceira temporada seguida. Eles trabalham bem juntos e ambos têm a combinação ideal entre velocidade e consistência. Nossa equipe técnica também se manteve muito consistente, isso vai ser nossa vantagem, e temos algumas das melhores cabeças da engenharia no grid à nossa disposição", afirmou Frank.

Filha de Frank e chefe-adjunta da equipe britânica, Claire Williams também destacou nesta sexta-feira que "2016 promete ser um ano muito competitivo na F1" e vê "uma série de equipes fortes" que o time precisa mirar. Ao mesmo tempo, ela confia no sucesso do time neste ano. "Estamos confiantes de que demos um passo à frente durante o inverno e que o FW38 vai avançar diante dos pontos fortes do FW37 (carro da Williams em 2015) e melhorar algumas das suas fraquezas. Começamos o trabalho de design do carro mais cedo do que o normal e espero que este tempo extra de desenvolvimento nos coloque num bom lugar", projetou.