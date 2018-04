3 feridos durante desmontagem de arquibancada em Interlagos

Três pessoas foram feridas na manhã desta quinta-feira durante a desmontagem de estruturas de arquibancadas, em Interlagos, que foram utilizadas no GP do Brasil de Fórmula 1, de acordo com a TV Globo. De acordo com a notícia, cerca de seis treliças (barras de ferro entrelaçadas) desabaram quando operários tentavam retirar a parte metálica da estrutura. Um dos feridos ficou preso por mais de uma hora à espera do resgate. Os três feridos foram encaminhados para hospitais na região do Circuito de Interlagos . Uma quarta pessoa teria se envolvido no acidente, mas sem ferimentos.