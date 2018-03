500 Milhas: brasileiros buscam últimas vagas Dois brasileiros, Airton Daré e Vítor Meira, tentam neste domingo um lugar na 87ª edição das 500 Milhas da Indianápolis. Eles vão disputar no Bump Day, uma espécie de repescagem, uma das nove vagas ainda disponíveis para preencher o grid de largada corrida do dia 25. O Brasil já tem quatro pilotos garantidos na prova mais tradicional do automobilismo mundial: Hélio Castro Neves, da Penske, que vai largar na pole; Tony Kanaan, da Andretti/Green, o segundo no grid; Gil de Ferran, na Penske, o 10º; e Felipe Giaffone, da MoNunn, o 16º. Eles asseguraram participação na prova domingo, no Pole Day, que definiu as primeiras 24 vagas no grid de 33 carros. Helinho, aliás, vai tentar sua terceira vitória consecutiva nas 500 Milhas, que ele venceu em 2001 e 2002. Daré, da A. J. Foyt, e Meira, da Menards, têm amplas chances de se classificarem, pelo que mostraram nos treinos da semana. E também pelo fato de que este ano, em função dos altos custos, as 500 Milhas receberam um número baixíssimo de inscrições. Até sexta-feira, inclusive, havia dúvidas sobre se seria possível preencher o grid de 33 carros. A classificação terá início às 20 horas, de Brasília.